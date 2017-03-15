Голые ФОТО Эммы Уотсон и Аманды Сайфред, похищенные хакерами, попали в Сеть

Киберпреступники пообещали опубликовать украденные снимки ещё как минимум 20 знаменитостей.

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники опубликовали в Сети личные фотографии актрис Эммы Уотсон и Аманды Сайфред. Снимки были опубликованы на форуме The Fappening.

Известно, что всего в Сеть утекло около 120 фотографий со звездой "Гарри Поттера". В кадре Эмма Уотсон примеряет разную одежду и делает пиканнтные селфи в ванной. Отмечается, что "слив" откровенных снимков актрисы произошел в неделю премьеры фильма "Красавица и Чудовище", в котором она сыграла главную роль.

Эмма Уотсон. Голые ФОТО "Гермионы" хакеры выложили в Сеть

На ужшкммт снимках из ванной лица знаменитости не видно, однако блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.

Не менее откровенный характер носят и снимки Аманды Сайфред: киберпреступники, в частности, опубликовали ее совместные фото с женихом Томасом Садоски.

Эмманда Сайфред также стала жертвой хакеров. ФОТО

Кроме того, в Сети появился список с фамилиями актрис, чьи личные фотографии, по словам хакеров, будут опубликованы в ближайшее время. В их числе модель Кайли Дженнер, актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей. При этом фотографии с некоторыми знаменитостями из списка уже начали выкладывать на The Fappening. Так, одной из новыми жертвами преступников уже стали американские и фотомодели: Айлайза Шлсингер, Арианни Селесте, Барбара Палвин, Анали Типтон и другие.