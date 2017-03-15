YouTube ВИДЕО с гигантской паучихой и ее выводком шокировало Сеть

Запечатленное на Ютуб ВИДЕО паучье гнездо обнаружили дезинсекторы из Австралии.

В австралийском Брисбене местная фирма, специализирующаяся на уничтожении насекомых, опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой один из сотрудников заснял кишащее пауками гнездо.

В объектив видеокамеры сотрудника фирмы попало паучье гнездо, вокруг которого бегают только что вылупившиеся пауки, а затем неожиданно в кадре появляется гигантская самка.

По словам специалистов, размер "мамаши" новорожденных паучат составляет около 20 сантиметров в длину.

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Посмотревшие Ютуб ВИДЕО пользователи Сети назвали ролик "самым страшным видео", хотя, по заверениям специалистов, запечатленный вид пауков не представляет серьезной опасности.

"Боже мой, я бы сжёг свой дом дотла", "НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ (много раз) НЕ", "Нахрен детишек… Вы все не ожидали того паука размером с Кинг-Конга в конце!" - такие комментарии оставляют интернет-пользователи.