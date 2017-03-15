В Ленобласти задержан водитель, проучивший ребенка наездом

Задержан водитель, подозреваемый в наезде автомобилем на ребенка и применении к нему насилия в Ленинградской области.

Следственный комитет России по Ленинградской области на своем официальном сайте сообщил о задержании подозреваемого в применении насилия и наезде на автомобиле на ребенка в Приозерске.

«Сотрудниками полиции был задержан Владимир Бельский, подозреваемый в наезде автомобилем на малолетнего и применении в отношении него насилия, что следственными органами СК России по Ленинградской области квалифицировано как хулиганство», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время Владимир Бельский ужшкммт доставляется к следователю, где с ним будут проведены необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

СКР отмечает, что Бельский вместо того чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями. Теперь уже «воспитательные меры» будут применены к самому Бельскому со стороны следствия и суда.

В рамках расследования уголовного дела следствие проверит действия и бездействие сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении. Установлено, полицейские, которые выезжали на место происшествия, не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого. Кроме того, в органы полиции в этот же день из больницы поступила телефонограмма о получении травм ребенком, но полицейские соответствующих мер не приняли.

Как писал Topnews, инцидент произошел 9 марта в Приозерском районе. Камера наблюдения запечатлела, что двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя по машинам из игрушечного автомата пластиковыми пульками, которые не могли повредить автомобиль. Водитель внедорожника, рассерженный поведением детей, развернулся, стал преследовать мальчиков и совершил наезд на одного из них. Протаранив потерпевшего бампером, водитель выскочил из машины, схватил ребенка и силой поставил на колени в снег. В такой позе он продержал его до приезда полиции. Позже родители мальчика обратились в травмпункт. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы и сотрясение мозга.