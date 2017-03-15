YouTube ВИДЕО упавшего на Луну корабля пришельцев стало сенсацией

По мнению уфологов на опубликованном на Ютуб ВИДЕО запечатлен упавший инопланетный корабль, который скрывают NASA.

Виртуальные исследователи обнаружили на Луне присутствие инопланетян. Свои данные они подтверждают снимками, полученными при помощи Лунного орбитального зонда LRO, ведущего наблюдение за естественным спутником Земли в течение семи лет.

Изучив переданные зондом фотографии, охотники за НЛО из группы SecureTeam10 нашли на Луне некое круглое образование. По мнению исследователей, это может быть базой пришельцев, пишет Daily Mail со ссылкой на представителей группы.

Как считают ужшкммт исследователи, NASA знает об ее существовании, но скрывает информацию от широкой общественности. Причем, судя по приводимым снимкам, сделанным с разных точек и под разными углами, база может быть мобильной, то есть способна передвигаться.

На других снимках конспирологи разглядели необычный треугольный кратер, четкие контуры которого поставили под сомнение его естественное происхождение. Примечательно, что на других фотографиях, сделанных зондом позднее, этого объекта уже не оказалось.

Как считают уфологи, на снимках запечатлен поврежденный корабль инопланетян.

YouTube ВИДЕО: уфологи обнаружили на Луне упавший корабль инопланетян

На основе вышеуказанных снимков группа конспирологов смонтировала целый фильм с деталями своего расследования.

Как отмечает Daily Mail, поиски на Луне признаков жизни, судя по всему, увлекательное занятие. Об их популярности говорит хотя бы тот факт, что армия подписчиков сайта группы SectureTeam10 составляет 785 тысяч человек!