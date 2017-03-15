Адмирал и 8 офицеров ВМС США выдавали военные секреты в обмен за дикие секс-вечеринки (ВИДЕО)

Теперь американским военнослужащим "светит" до 20 лет лишения свободы.

Новый скандал разгорается в США, где адмирала и еще семерых офицеров обвинили в коррупции, нередко принимавшей форму секс-вечеринок с проститутками.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на документы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния, фигурантами дела являются контр-адмирал Брюс Лавлесс, который служит в разведке ВМС США в Пентагоне, а также несколько капитанов ВМС и полковник морской пехоты в отставке.

ФОТО: контр-адмирал Брюс Лавлесс

По версии обвинения, офицеры получали взятки от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, работавшего по ужшкммт контрактам с Пентагоном и ранее признавшим себя виновным в мошенничестве на десятки миллионов долларов в ходе ведения бизнеса с американскими ВМС.

Судя по материалам суда, коммерсант дарил военным подарки, поездки на курорты и услуги проституток, а в обвинительном заключении, в частности, упоминаются часы стоимостью в 25 тысяч долларов, дорогие сигары и коньяк.

Также обвинение утверждает, что Фрэнсис устраивал "секс-вечеринки" для офицеров с флагманского корабля Blue Ridge Седьмого флота США. Отмечается, что во время визита в 2008 году на Филиппины пять офицеров ВМС участвовали в "многодневной вечеринке" с проститутками и выпили все запасы дорогого шампанского в дорогом отеле на общую сумму в 50 тысяч долларов.

В 2007 году в Маниле бизнесмен якобы оплатил дебош, во время которого "в сексуальных актах использовались исторические экспонаты", связанные с прославленным генералом Второй мировой войны Дугласом Макартуром.

Как полагает обвинение, в обмен на такие подарки офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая помогла его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.

На сегодняшний день по скандальному делу проходят уже 27 обвиняемых, под подозрение попали более 200 человек.