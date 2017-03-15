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Глава Крыма Аксенов заявил, что России нужна монархия

Опубликовано 15.03.17 09:43 Глава Крыма Аксенов заявил, что России нужна монархия

Сергей Аксенов считает, что демократия не должна приносить вред государству.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия, передает РИА Новости.

Сейчас в России действует республиканская форма правления, которая предполагает избираемость всех органов госвласти на определенный срок.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — заявил Аксенов в эфире ужшкммт телеканала "Первый Крымский".

При этом глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы. Наглядным примером этого, по его словам, является Украина.

"Я считают, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов", — подчеркнул Аксенов.

По мнению Аксенова, та демократия которую «многие трактуют, как вседозволенность», не нужна нашей стране. Нам нужна такая демократия, «какой ее понимают нормальные люди», а еще лучше монархия, добавил он, сообщает "Звезда".

Глава Крыма считает, что президенту в России нужно больше полномочий, «вплоть до диктатуры».
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