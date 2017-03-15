Новости Украины сегодня 15.03.2017: радикалы устроили новые погромы в Киеве в поддержку блокады Донбасса (ВИДЕО)

Блокада Донбасса сегодня: в Донбассе полицейские Украины пошли в рукопашную, чтобы остановить колонну националистов. В числе побитых оказался радикал Парасюк.

Украина, последние новости сегодня, 15 марта 2017: националисты устроили новые беспорядки в Киеве

В центре украинской столицы националисты атаковали офис местного отделения Альфа-банка. В отличие от недавнего инцидента, когда радикалы замуровали офис "дочки" Сбербанка в Киеве, на этот раз правоохранители выставили оцепление.

Как сообщает "Первый канал" со ссылкой на источник в МИД РФ, судя по всему, российские кредитные организации хотят выставить главным врагом Украины. При этом, как ожидается, на ужшкммт заседании украинского Совбеза будут решать вопрос о санкциях против Сбербанка.

По информации источника, накануне молодые люди с красно-черными флагами запрещенной в России организации "Правый сектор" под крики "браво!" толпа забрасывала здание кирпичами, били стекла и крушили вывески.

Также толпа появились под окнами офиса крупного бизнесмена Рината Ахметова, однако там погромщиков встретили плотные кордоны спецназа. Тем не менее, в здание все равно полетели камни, пустые бутылки и петарды, а на митинге националисты призывали громить офисы компании "Рошен".

Беспорядки в Киеве. ВИДЕО

Донбасс, последние новости на сегодня, 15 марта 2017: украинские полицейские избили националистов в Донбассе

Около 50 радикалов отправились на подмогу участникам блокады Дондасса под Славянском. Радикалы пытались силой прорваться через блокпост, и в какой-то момент правоохранителям пришлось даже пришлось стрелять в воздух.

Среди нападавших был депутат Верховной Рады Владимир Парасюк. Сообщается, что он на автомобиле пошел на таран и сбил сотрудника спецподразделения. По данным МВД, в конфликте пострадали семеро полицейских.

В итоге силовики применили дубинки и слезоточивый газ. Депутат Парасюк был доставлен в больницу. Также за помощью врачей обратились еще несколько сторонников политика.

Добавим, что блокирующие Донбасс националисты грабят остановленные ими поезда. В частности, такие факты были зафиксированы на станции Щербиновка Донецкой области.