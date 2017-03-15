"Лестер" - "Севилья": обзор матча от 14.03.2017, видео голов, счет, результат матча 1/8 ЛЧ (ВИДЕО)

14 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лестер" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий этап турнира.

"Лестер" - "Севилья": счет 2:0 вывел "лис" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов англиийский "Лестер" принимал на своем поле испанскую "Севилью". Матч, состоявшийся 14 марта 2017 на стадионе "Киннг Пауэр" в Лестере, закончился победой хозяев со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей (1:3) "лисы" вышли в 1/4 финала турнира.

"Лестер" - "Севилья": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Преобразившийся буквально на глазах после увольнения Клаудио Раньери действующий чемпион Англии продолжает радовать своих поклонников, добившись третьей победы кряду во всех турнирах. На этот раз "Лестер" в ужшкммт ответном матче смог обыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов испанскую "Севилью" с необходимой разницей в два мяча. Напомним, первый матч "лисы" проиграли в Испании со счетом 1:3.

Шаг на встречу 1/4 финала подопечные нового наставника с литературной фамилией Шекспир сделали уже на 27-й минуте, когда Рияд Марез подал на дальнюю штангу, и Уэс Морган коленом замкнул передачу алжирца.

Сразу после перерыва хозяева забили такой необходимый второй гол. На 54-й минуте Марез навесил в штрафную, Рами головой выбил мяч, но тот достался Олбрайтону, который расстрелял метров с 13 ворота голкипера "Севильи".

Гости пытались спасти матч, но ситуацию осложнило удаление Насри, который на 74-й минуте покинул поле после стычки в Варди.

И все же "Севилья" имела прекрасную возможность забить так необходимый им мяч. Однако удар Н'Зонзи с одиннадцатиметрового отразил Каспер Шмейхел.

"Лестер" - "севилья", счет 2:0. ВИДЕО голов

В другом матче "Ювентус" обыграл "Порту" со счетом 1:0 и также по сумме двух встреч (0:2) прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.