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Курс доллара на сегодня, 15 марта 2017: следует готовиться к ослаблению рубля - Кудрин

Опубликовано 14.03.17 23:48 Курс доллара на сегодня, 15 марта 2017: следует готовиться к ослаблению рубля - Кудрин

Курс валют на сегодня, 15 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 марта 2017 составляет 58,95 руб., курс евро на сегодня равен 62,74 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал Алексей Кудрин

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин предупредил о скором ослаблении валюты "развивающихся стран", к которым также относят и Россию. По его словам, падение рубля произойдет после 15 марта.

"Очень вероятно, что ФРС США завтра повысит ставку. Это несколько ослабит валюты стран ужшкммт развивающихся рынков", — написал в своем Twitter Кудрин, возглавляющий сейчас Комитет гражданских инициатив.

В своих комментариях к публикации Кудрина пользователи Сети высказали неприятие таким прогнозам, агрессивно посоветовав бывшему министру самому отправиться в США. Кроме того, его обвинили в падении рубля "предателей", из-за которых курс национальной валюты зависит от доллара.

Как пишет "МК", большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка ФРС может быть повышена на 0,25%, а это, в свою очередь, "уронит" курс рубля на 1%. Кроме того, против рубля может сыграть и начавшееся понижение цен на нефть: сейчас баррель стоит чуть менее 51 доллара. Таким образом, к концу недели эксперты прогнозируют рост курс доллара в район 60 рублей.
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