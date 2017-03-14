В Сеть попали порноснимки известной российской телеведущей

По некоторым данным, злоумышленники похитили ее телефон, после чего разместили фотоснимки с подписью: "Кто хочет больше пишите в Вотсапп".

Ведущая одного из российских телеканалов Виктория Якубовская, которую в 2015 году назвали самой стильной на российском ТВ, оказалась в центре громкого скандала. Ее интимные фото оказались слиты в Сеть хакерами.

Снимки порнохарактера, на которых Виктория изображена абсолютно голой в компрометирующих позах, а на нескольких эротических снимках модель позирует беременной, появились на ее личной страничке в Instagram. По некоторым данным, злоумышленники ужшкммт похитили ее телефон, после чего разместили фотоснимки с подписью: "Кто хочет больше пишите в Вотсапп".

Сейчас эти фото удалены из ее профиля, однако провисев всего несколько часов скриншоты быстро разошлись по Сети. Сама девушка пока никак не прокомментировала инцидент. Примечательно, что минимум 186 тысячи подписчиков Якубовской обнаружили в своих лентах порноснимки модели.

Отметим, что к совести хакеров призвала Виктория Боня, заявив в комментариях, что должно быть стыдно портить жизнь людям таким образом, ведь теперь репутация девушки запятнана навсегда.

"Как вам не стыдно лезть в чужую жизнь и портить её таким образом? Вы хоть понимаете, что натворили? Её жизнь и репутация испорчены навсегда. Злые люди, ужас. Куда катится мир", — написала Виктория Боня под фото голой Якубовской.

Добавим, что за ночь пикантные публикации были удалены со страницы Якубовской по правилам "Инстаграма", запрещающим откровенные снимки. В пресс-службе World Fashion Channel Лайфу сообщили, что о произошедшем им на данный момент ничего не известно.

Виктория Якубовская ведёт авторскую программу "Завтрак с..." на канале World Fashion Channel. Модель ежегодно ведёт прямые репортажи с Каннского кинофестиваля и других масштабных мероприятий.