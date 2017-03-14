NASA опубликовало ВИДЕО выпуска пара из ракетного двигателя на головы зрителей

На записи видно, как человек, смотрящий видеоролик, оказывается на месте, где он никогда не смог бы стоять в реальной жизни, недалеко от ракеты RS-25

На официальном YouTube-канале NASA появились кадры огневых испытаний ракетного двигателя RS-25. Съемки сделаны с применением 3D-технологий. Благодаря панорамной съёмки появилась возможность испытать, каково это — оказаться в выхлопе работающего ракетного двигателя.

На записи видно, как человек, смотрящий видеоролик, оказывается на месте, где он никогда не смог бы стоять в реальной жизни, недалеко от ракеты. RS-25 выбрасывает горячие газы со скоростью, в 13 раз превышающей скорость ужшкммт звука. Одна из камер, расположенная около пламеотводящего канала, буквально закрывается плотной пеленой дыма и воды. В случае удачного запуска SLS двигатели должны работать 8,5 минут без остановки, выводя ракету на орбиту.

RS-25 работает на водороде, поэтому в его выхлопе содержится обыкновенная вода. Именно это объясняет большое количество брызг на объективе камеры во время испытаний.

В 2017 году нас ждёт очень интересное зрелище, не виданное со времён ракеты-носителя "Сатурн-5", — огневые испытания ступени сверхтяжёлой ракеты в сборе. Полностью собранный центральный блок установят на огромный стенд и включат все четыре двигателя одновременно.