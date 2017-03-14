 
TOP 10

1 СМИ назвали назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи

2 "Не уберегли": слова Путина о заболевшем Медведеве стали предметом шуток в соцсетях

3 Советник Авакова предложил пустить на "Евровидение" в Киев Юлию Самойлову и "посадить" ее (ФОТО)

4 В Ленобласти водитель джипа сбил ребенка в "воспитательных" целях (ВИДЕО)

5 Климакс: что делать?

6 "Боевой раскрас" украинской судьи шокировал соцсети (ФОТО)

7 США накрыла снежная "буря века": отменены тысячи рейсов (ВИДЕО)

8 В Новой Москве нашли мертвым вора в законе по кличке Француз

9 NASA опубликовало ВИДЕО выпуска пара из ракетного двигателя на головы зрителей

10 В Италии показали написанную Гитлером картину (ФОТО)

Новости наших партнеров

"ВКонтакте" появилась новая полезная функция

Опубликовано 14.03.17 19:12 "ВКонтакте" появилась новая полезная функция

Счетчик просмотров записей доступен как в веб-версии "ВКонтакте", так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" получили доступ к счетчику просмотров сделанных ими записей, что теперь позволит им знать, сколько раз просматривались их записи на личных страницах и в сообществах. Кроме того, счетчик станет "дополнительным мерилом популярности публикации, помимо лайков, репостов и комментариев". Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на паблик Live Express.

Как отмечается, счетчик можно увидеть как под записями в профилях пользователей, так ужшкммт и в сообществах, виден он не только авторам публикаций, но и всем остальным пользователям. При этом список "зрителей" не виден.

Учет просмотров ведется с начала 2017 года. При этом счетчик показывает именно количество просмотров, но не зрителей - если человек откроет публикацию два раза, то значение счетчика увеличится на два.

Добавим, что счетчик доступен в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии. «Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории», — заявил руководитель веб-разработки «ВКонтакте» Вадим Дорохов.
Другие материалы по этой теме

Новое обновление "ВКонтакте" вызвало протесты пользователей

Москвичу отказали в рабочем месте из-за всего шести друзей во "ВКонтакте"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга