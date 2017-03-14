"ВКонтакте" появилась новая полезная функция

Счетчик просмотров записей доступен как в веб-версии "ВКонтакте", так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" получили доступ к счетчику просмотров сделанных ими записей, что теперь позволит им знать, сколько раз просматривались их записи на личных страницах и в сообществах. Кроме того, счетчик станет "дополнительным мерилом популярности публикации, помимо лайков, репостов и комментариев". Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на паблик Live Express.

Как отмечается, счетчик можно увидеть как под записями в профилях пользователей, так ужшкммт и в сообществах, виден он не только авторам публикаций, но и всем остальным пользователям. При этом список "зрителей" не виден.

Учет просмотров ведется с начала 2017 года. При этом счетчик показывает именно количество просмотров, но не зрителей - если человек откроет публикацию два раза, то значение счетчика увеличится на два.

Добавим, что счетчик доступен в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии. «Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории», — заявил руководитель веб-разработки «ВКонтакте» Вадим Дорохов.