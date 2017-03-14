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Хакеры запустили Windows XP на iPhone 7 (ВИДЕО)

Опубликовано 14.03.17 18:07 Хакеры запустили Windows XP на iPhone 7 (ВИДЕО)

Своими достижениями они поделились с пользователями YouTube, опубликовав видеоролик на своем канале.

Автор YouTube-канала Hacking Jules смог запустить операционную систему Windows XP на iPhone 7. Для подтверждения того, что использовался именно последний «яблочный» смартфон, блогер продемонстрировал интерфейс настройки кнопки «Домой» (Home), который появился только в iPhone 7. Также он показал, что на устройстве установлена последняя версия iOS 10.2.1, передает Лента.ру.

Для Windows XP блогер использовал эмулятор iBox, основанный на DOSBox. Управление курсором в ОС осуществляется с помощью свайпов, и в ходе тестов автору удалось запустить панель управления системы и калькулятор.

При этом блогер ужшкммт не объяснил, для чего понадобились все эти манипуляции по установке операционной системы, под которую не приспособлены iPhone. Пользоваться Windows XP, которая разрабатывалась под большие экраны мониторов, на миниатюрных тачскринах довольно неудобно.
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