Ученые раскрыли загадку появления черных дыр во Вселенной

Раскрыта тайна появления первых сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Первые в мире сверхмассивные черные дыры стали таковыми благодаря излучению расположенных неподалеку галактик. С таким предположением выступили специалисты из университета Колумбии в Нью-Йорке. По мнению ученых, рождение первых космических гигантов было довольно стремительным процессом. О своих выводах исследователи рассказали на страницах научного издания Nature Astronomy. Выдержки из него приводит "МК".

Предполагается, что многие сверхмассивные чёрные дыры ужшкммт могли возникнуть в результате коллапса звёзд и слияния с другими чёрными дырами. Однако наблюдение за первыми галактиками Вселенной показали, что чёрные дыры в их центре стали сверхмассивными всего через 800 тысяч лет после появления Вселенной.

Это означает, что они должны были появиться неким другим образом, в противном случае они бы не успели вырасти до столь огромных размеров, утверждают исследователи.

Создав компьютерную модель ранней Вселенной, специалисты пришли к выводу, что первые чёрные дыры могли не столкнуться с одним из впоследствии появившихся «естественных ограничителей» их роста.

Дело в том, что «в окрестностях» чёрных дыр активно образуются звёзды, и это замедляет их рост. Согласно предположению учёных, на заре существования Вселенной звездообразование могло «отключаться» под воздействием излучения соседних галактик, если те имели «подходящую» для этого яркость и находились на нужном расстоянии. При подобном сценарии на формирование гигантской чёрной дыры могло потребоваться всего лишь около ста тысяч лет — по космическим меркам это невероятно мало.