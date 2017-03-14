Киев обвинил радикалов в Донбассе в разграблении поезда.

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила о хищении груза с захваченного радикалами поезда в Донецкой области, сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник областного управления полиции Вячеслав Аброськин, передает РИА Новости.

По его словам, блокирующие торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР радикалы захватили поезд в поселке Щербиновка. После освобождения состава его осмотрел представитель железнодорожной компании, который сообщил о пропаже груза и комплектующих.

"Ситуация полностью контролируется правоохранителями", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Украинские силовики ранее заявили, что ужшкммт принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в Донбассе из-за "возросшей угрозы террористических актов".

В январе под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля. Правительство ввело на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Кроме этого, остановились крупнейшие предприятия, а без работы остались тысячи людей.