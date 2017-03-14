"Ювентус" - "Порту": прогноз на матч 14.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Туринский "Ювентус" принимает на поле своего стадиона португальский "Порту" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Игра состоится 14 марта 2017 года в в 22:45 мск.

"Ювентус" — "Порту" 14 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Ювентус" — "Порту" 14 марта 2017 покажет "Матч ТВ", следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Ювентус" — "Порту". Смотреть онлайн 14 марта 2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" — "Порту" 14 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на ужшкммт победу "Ювентуса" со средним коэффициентом 1,69, на ничью — 3,9, на успех "Порту" — 6,00.

"Ювентус" — "Порту" 14 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянцы выиграли первый матчв 1/8 финала Лиги чемпионов, со счетом 2:0, поэтому португальскому клубу придется как следует поднапрячься и проявить максимум своих талантов и способностей, чтобы пройти в следующую стадию самого престижного клубного турнира Европы.

"Порту" — "Ювентус" 0:2 ВИДЕО голов

С момента первого матча 1/8 финала ЛЧ "старая синьора" успела провести три матча в чемпионате Италии: команда одержала победы над "Эмполи" (2:0) и "Миланом" (2:1), а также разошлись миром с "Удинезе" (1:1). В турнирной таблице подопечные Массимилиано Аллегри уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

В полуфинале Кубка Италии "Ювентус" провел первый матч с "Наполи", в котором победил со счетом 3:1. Два гола с пенальти забил Пауло Дибала, а с игры – Гонсало Игуаин.

Из-за травм в составе "Ювентуса" не сыграют Стефано Стураро и Джорджо Кьеллини.

В свою очередь, "Порту", несмотря на поражение в ЛЧ, продолжилпобеждать в чемпионате Португалии. "Драконы" обыграли "Боавишту" (1:0), "Насьонал" (7:0) и "Ароку" (4:0).

В турнирной таблице "Порту" удерживает первое место, хотя преимущество над "Бенфикой" составляет всего два балла, так что борьба за чемпионский титул здесь еще впереди.

У португальского клуба сейчас травмированы Жоау Кошта, Жезус Мануэль Корона и Эктор Эррера. Сыграть в Турине не сможет и дисквалифицированный Теллес.