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Голодец рассказала об "уникальной бедности" в России

Опубликовано 14.03.17 17:33 Голодец рассказала об "уникальной бедности" в России

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что бедность в России уникальна.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что тип бедности, преобладающий в России, является уникальным социальным явлением — бедностью работающего населения. По словам вице-премьера, в России около 5 млн человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой бедности, пишет РБК.

Говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие в России люди перестанут получать зарплаты меньше прожиточного ужшкммт минимума, уверена вице-премьер Ольга Голодец. Пока же таких людей в стране миллионы, что, по словам вице-премьера, привело к формированию уникальной ситуации, когда работающие люди остаются за чертой бедности.

«Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — заявила Голодец на социальном форуме, проходящем в Москве во вторник в рамках Недели российского бизнеса.

По словам вице-премьера, зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (7,5 тыс. руб.) сейчас получают в России примерно 4 млн 910 тыс. человек. И это притом что прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года определен в 10 тыс. 678 руб.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — пояснила Голодец, призвав «составить совместное мероприятие вместе с бизнесом», чтобы обратить внимание на предприятия, которые платят низкие зарплаты.

"Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне", — сказала заместитель главы правительства, которую цитирует Лайф.

Она отметила, что правительству предстоят серьёзные обсуждения по поводу необходимого повышения минимального размера оплаты труда. Столько в России получают 4,9 миллиона человек. Вице-премьер задалась вопросом, о какой производительности труда может идти речь в такой ситуации.
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