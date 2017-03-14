В ЮАР ураган прервал велогонку (ВИДЕО)

В южно-африканском Кейптауне из-за урагана пришлось отменить крупнейшую велогонку - на нее зарегистрировались 35 тысяч человек. Едва они вышли на старт, поднялся такой ветер, что многих сбило с ног и разметало по трассе вместе с велосипедами. Порывы ветра со скоростью до ста километров в час буквально сдували людей, передает Первый канал.

Чтобы уцелеть, спортсмены ползком перебирались поближе к зданиям. Разочарованные зрители ужшкммт предположили, что вся проблема - исключительно в направлении: если бы ветер был попутным, гонка не просто состоялась бы, но и принесла бы несколько рекордов.

За 40 лет существования велогонку Cape Town Cycle Tour не раз досрочно прерывали из-за погодных условий. Так, в 2002 году из-за 42-градусной жары, а в 2009 - из-за сильного ветра, при этом большая часть спортсменов успевала финишировать. Случай отмены заезда стал первым в истории соревнований.