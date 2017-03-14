"Лестер" - "Севилья": прогноз на матч 14.03.2017, смотреть онлайн, по какому каналу трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Лестер" - "Севилья" 14 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

14 марта 2017 года на поле "Кинг Пауэр — Уолкерс" английский "Манчестер Сити" испанскую "Севилью" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:45 мск.

"Лестер Сити" — "Севилья" 14 марта 2017: смотреть онлайн, где трансляция?

Прямую трансляцию матча "Лестер Сити" — "Севилья" 14 марта 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Лестер Сити" — "Севилья" 14 марта 2017: смотреть онлайн, прямая трансляция

"Лестер Сити" — "Севилья" 14 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Текущий счет по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов полностью устраивает испанцев, тогда как от "Лестера" эксперты, напротив, ожидают прорывных ужшкммт действий. При этом преимущество "Севильи" уйдет в ноль даже в случае единственного гола в ее ворота.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

"Лестер" – 3,40

"Ничья" – 3,74

"Севилья" – 2,21

"Лестер Сити" — "Севилья" 14 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

"Лестер" сыграл в первом матче 1/8 финала с "Севильей" еще при Клаудио Раньери. Тогда "Лестер" проиграл со счетом 1:2, однако, похоже, новый наставник Крэйг Шекспир смог поднять боевой дух команды, и, судя по всему, хозяева поединка намерены отвоевать свои позиции и выйти в четвертьфинал ЛЧ.

"Севилья" — "Лестер" 2:1 ВИДЕО голов

"Лестер" - "Севилья": статистика личных встреч

"Лестер "в группе Лиги Чемпионов выиграл все три домашних матча, но в чемпионате цифры «лис» не впечатляют — 24 очка за 14 матчей (7-3-4) при разнице мячей 22:18. В свою очередь, гостевая "Севилья" в Примере привезла 25 очков (7-4-3) и соотношение мячей 26:19, в Лиге Чемпионов команда Сампаоли не проиграли ни одного выездного матча.

"Лестер" пропускал в чемпионате в 22 из 27 игр, а "Севилья" забивала в 25 из 27 своих матчей Примеры.