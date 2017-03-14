"Синий кит": игра в суицид из России переполошила Великобританию

Подростковая смертельная игра "синий кит" добралась до Туманного Альбиона.

"Синий кит": игра из России добралась до Англии

Сотрудники британской полиции предупреждают граждан об опасности жестокой подростковой игры "синий кит", распространяющейся по соцсиальным сетям и, возможно, ставшей причиной более сотни самоубийств среди тинейджеров.

Как пишет "ИноТВ" со ссылкой на Daily Mail, в ходе игры "синий кит" ее участникам приходится выполнять задания, которые заключаются в нанесении себе различных телесных повреждений ужшкммт в течение 50 дней, а в последний день "игры" школьникам дается приказ убить себя.

"Тот, кто придумал эту игру, — больной! Родители, прочитайте об этой игре и поговорите о ней со своими детьми, если вас что-то (в них. — прим. ред.) беспокоит", - написал в соцсетях полицейский общественной поддержки в графствах Девон и Корнуолл Кирсти Даун.

"Синий кит": что это за игра?

По информации газеты, паника вокруг "синего кита" началась в прошлом месяце после гибели двух российских подростков, которые, предположительно, участвовали в этой "игре". Сообщалось, что школьницы, Юлия Константинова и Вероника Волкова прыгнули с крыши многоквартирного дома в городе Усть-Илимск, а еще одна юная россиянка по имени Екатерина получила тяжелые травмы после того, как выпрыгнула из окна квартиры в Красноярске. Перед роковым шагом девушки оставляли записи на своих страницах в социальных сетях и публиковали изображение большого синего кита - символа так называемых "групп смерти".

По факту этих инцидентов в СКР завели уголовные дела по статье "Доведение до самоубийства". Правоохранители опасаются, что организаторы "синего кита" могут быть причастны как минимум к 130 самоубийствам подростков по всей России.

Отмечается, что после ареста предполагаемого преступника, 21-летнего Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинения в организации восьми подобных "групп смерти" в период с 2013 по 2016 год, самоубийств среди подростков стало заметно меньше, но теперь появились опасения, что детей снова заставляют наложить на себя руки.