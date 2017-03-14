Депутаты Рады едва не ввязались в драку из-за выступления нардепа на русском языке (ВИДЕО)

Спикер Рады предложил ввести синхронный перевод выступлений депутатов с русского на украинский.

Депутаты фракции "Народный фронт" в украинском парламенте попытались сорвать выступление сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула на русском языке, сообщает РИА Новости.

Традиционно во вторник в начале заседания Верховной рады депутаты выступают с заявлениями. Во время речи Вилкула к нему подошли несколько представителей "Народного фронта" с просьбой говорить по-украински. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко попросила не провоцировать конфликт, а Вилкула — продолжить выступление на государственном языке, отметив, что ужшкммт он прекрасно им владеет. Вилкул продолжил выступать на русском.

Она обратилась к депутату от «Оппоблока» Александру Вилкулу с призывом: «Уважаемый господин Вилкул, у вас прекрасный украинский язык. Я обращаюсь к вам, чтобы вы выступали на государственном языке».

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Также Ирина Геращенко предъявила претензии фракции «Народного фронта». «В эту пятницу была ситуация, когда представитель "Народного фронта" выступал с трибуны на русском языке. Закон один для всех, давайте уважать друг друга»,— намекнула Ирина Геращенко на необходимость исполнения депутатами украинского закона о госслужбе, предписывающего чиновникам обязательное владение государственным языком.

После этого глава Верховной рады Андрей Парубий поручил регламентному комитету рассмотреть в среду предложенный им законопроект, который обязывает всех депутатов выступать в зале исключительно на украинском языке.

"Я сейчас поручаю регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы его как можно скорее вынести на рассмотрение сессионного зала, и законодательно закрепить тот факт, что на заседаниях Верховной рады Украины можно выступать только на государственном языке", — сказал спикер, комментируя инцидент.

Также спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что в Верховной раде Украины может быть введен синхронный перевод выступлений депутатов с русского языка на украинский. Это заявление было сделано в ответ на нежелание представителей фракции «Оппозиционного блока» говорить в Раде на украинском государственном языке, пишет "Коммерсантъ".

В то же время собеседник издания во фракции «Блока Петра Порошенко» отметил, что «происходящее нельзя считать ущемлениями по языковому признаку, так как некоторые депутаты продолжают выступать на русском языке и микрофон им никто не отключает».