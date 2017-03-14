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Пятеро болельщиков "Спартака" из Вологодской области погибли в ДТП, возвращаясь из Москвы (ФОТО)

Опубликовано 14.03.17 14:16 Пятеро болельщиков "Спартака" из Вологодской области погибли в ДТП, возвращаясь из Москвы (ФОТО)

Трагедия произошла в Ярославской области.

Болельщики "Спартака" из Вологодской области разбились в аварии под Ярославлем

Трагически закончилась поездка в Москву пятерых болельщиков футбольного клуба "Спартак"  из Вологодской области в российскую столицу на матч РФПЛ: по дороге домой автомобиль, в котором ехали болельщики, попал в ДТП, в котором погибли все молодые люди.

Авария произошла около полуночи на 169-м километре трассы М-8 "Холмогоры", между деревнями Дертники и Кулаково в Ростовском районе Ярославской области.

Как пишет Life, легковой ужшкммт автомобиль KIA, в котором находились футбольные фанаты, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz.

По информации источника издания в правоохранительных органах, в салоне легковой иномарки находилось пять жителей Вологодской области: Роман П. 1991 г.р. (водитель), Роман Г. 1991 г.р., Евгений П. 1991 г.р., Артем П. 2006 г.р. и Ксения Б. 1992 г..р. Все они погибли

Авария с болельщками "Спартака" ФОТО: Life

На месте автоаварии были найдены атрибуты болельщиков "Спартака" - красно-белые шарфы, кепка и вымпел.

В свою очередь, водитель Mercedes-Benz Виталий Х. 1994 г.р. получил легкие травмы. От медицинской помощи он отказался.
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