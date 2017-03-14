В Италии показали написанную Гитлером картину (ФОТО)

Кроме того, на аукционе продадут найденный в спальне Евы Браун альбом с личными снимками Гитлера.

В итальянском городе Сало на днях открылась выставка под названием "Музей безумия", на которой, в частности, представлена картина Адольфа Гитлера.

"Это просто дрянь, картина ничтожного человека (...). Вы видите не величие, а убогость. Это работа не диктатора, а негодяя", — цитирует Lenta.ru организатора выставки Витторио Сгарби.

По информации зарубежных источников, экспозиция, на которой представлено около 200 полотен, фотографий, скульптур и мультимедийных инсталляций, продлится до 16 ноября 2017 года.

Напомним, что в юности Гитлер дважды неудачно пытался поступить в Венскую художественную ужшкммт академию.

Кроме того, издание сообщает, что альбом с фотографиями лидера фашистской Германии и членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии будет продан на аукционе в Великобритании.

Как рассказал журналистам консультант аукционного дома C&T Auctions Тим Харпер, советские солдаты нашли альбом с фотографиями в 1945 году в спальне Евы Браун в гитлеровском бункере. Позднее снимки были переданы фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби из Великобритании, а сейчас владельцем альбома является коллекционер, имя которого не сообщается.

В фотоальбоме находятся совместные снимки Адольфа Гитлера с Йозефом Геббельсом, Германом Герингом и Генрихом Гиммлером, а также кадры его проезда в автоколонне через приветствующую толпу.

Кто именно сделал эти кадры, не уточняется. Однако, по словам консультанта, снять Гитлера с такого ракурса мог только тот, у кого было соответствующее разрешение.

Фото: из открытых источников

"Снимки, которые вы видите в этом альбоме, — естественные, расслабленные, многие из них забавные, и практически наверняка их не разрешили бы опубликовать. Они в какой-то мере откровенные", — сказал Харпер.

Ориентировочная стоимость альбома составляет 18 тысяч долларов. Аукцион пройдет в Кенте назначен на 15 марта 2017 года.