Ольга Бузова покончила с собой в новом клипе "Привыкаю" (ВИДЕО)

ВИДЕО на песню Ольги Бузовой "Привыкаю" стремительно набирает популярность на Youtube.

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова представила на своем канале YouTube ВИДЕО на песню "Привыкаю", которая на протяжении долгого времени лидировала в хит-параде iTunes.

О выходе долгожданного клипа Бузова рассказала своим поклонникам в Instagram.

"Я так счастлива, что могу поделиться своей дебютной работой с вами! Вы знаете, как долго я шла к этому, и, наконец-то, презентую свой клип на песню #Привыкаю!" - отметила она.

В клипе, режиссером которого выступил Алексей Голубев, Ольга Бузова предстает "без сознания" в больнице под капельницей. Также ужшкммт она снялась голой в ванне. Кроме того, по сюжету, она "совершила суицид", но затем внезапно пришла в себя и "поняла", что все это ей приснилось.

Меньшше чем за сутки новое видеотворение ведущей "Дома 2" собрало на YouTube свыше 1 млн просмотров.

Ольга Бузова - "Привыкаю". ВИДЕО

"Этот ролик стал для меня очень личным, он стал для меня путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев, вам понравится, ведь мы старались для вас, мои дорогие! Очень жду отзывы! Спасибо Вам, я вас очень сильно люблю! Ваша, Ольга Бузова", - отметила знаменитость.