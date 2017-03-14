Курс доллара на сегодня, 14 марта 2017: глава МЭР дал прогноз по курсу рубля на 2017 год

Курс валют на сегодня, 14 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 14 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 14 марта 2017 установлен ЦБ РФ на уровне в 59,13 руб., курс евро на сегодня равен 63,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на отметке в 57,74 руб. при покупке и 60,86 руб. при продаже банком, курс евро на 14 марта 2017 равен 61,52 руб. и 65,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: глава МЭР назвал рубль ужшкммт слишком крепким

По мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, в настоящее время российская валюта остается слишком крепкой, и ее курс находится выше фундаментальных значений.

"Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс [доллара] идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется", — цитирует Орешкина РИА Новости.

Что касается уровня инфляции, то, по данным ведомства, этот показатель в России замедлился до 4,5 %, а в МЭР и ЦБ прогнозируют, что инфляция на 2017 год составит 4%.

Ранее Орешкин говорил о том, что неопределенность с планами ОПЕК и растущая добыча "черного золота" в США давят на нефтяные котировки.