На "Первом канале" опровергли связь выбора участницы "Евровидения" с конфликтом на "Минуте славы"

Также представители канала выразили сожаление в связи с тем, что произошло на популярном шоу.

Пользователи Сети обратили внимание на тот факт, что объявление "Первым каналом" в качестве участницы "Евровидения-2017" в Киеве от нашей страны прикованной к инвалидному креслу певицы Юлии Самойловой странным образом совпало с громкой историей, произошедшей на проекте "Минута славы", когда члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер раскритиковали участника с одной ногой и были вынуждены затем принести ему свои извинения.

Все это породило уверенность аудитории в срежиссированности ужшкммт выбора Самойловой и попытке "Первого" сыграть на толерантности зрителей.

По мнению музыкального критика Артемия Троицкого, "то ли "Первый канал" специально разыграл истерику с Евгением Смирновым, чтобы разогреть публику перед сенсационным выдвижением, то ли угар вокруг "Минуты славы" подбросил Эрнсту (гендиректор "Первого канала" - прим.ред.) и компании выигрышную идею". "Склоняюсь ко второму варианту, что не умаляет общей степени циничности", - считает он.

В пресс-службе "Первого канала" уже отреагировали на подобные выпады, заявив, что нет никакой связи между выбором участницы "Евровидения" и конфликтом вокруг "Минут славы". По словам представителей канала, Юлия Самойлова отправляется на Евровидение, потому что является талантливой певицей.

"Это единственная причина, и она полностью соответствует целям и задачам международного конкурса, в котором Россия участвует много лет", - цитирует "Интерфакс" источник в пресс-службе.

При этом на "Первом" подчеркнули, что такой выбор "никак не связан с ситуацией в проекте "Минута славы", а попытка представить разгоревшийся конфликт как подготовку к объявлению участника "Евровидения" выглядит "циничной".

Представители канала заверили, что сожалеют о произошедшем на проекте и уже сделали все, чтобы исправить ситуацию настолько оперативно, насколько это было возможно.

"На вопрос о том, как связаны эти события, еще раз отвечаем "никак". Они произошли в разное время и совпали только в телевизионном эфире", - добавили в пресс-службе.