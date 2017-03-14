Авторы "Игры престолов" раскрыли главный секрет последнего сезона

Создатели «Игры престолов» поделились секретами. Последний сезон культового сериала станет самым коротким.

Создатели сериала "Игра престолов" сообщили, что финальный восьмой сезон станет самым коротким и будет состоять из шести серий, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

"У нас есть 140-страничный план того, что еще должно превратиться в шесть эпизодов заключительного сезона", — сказал продюсер Дэвид Бениофф на фестивале South by Southwest в Техасе.

Правда, создатели уверили своих поклонников в том, что и времени, и денег на последние серии они не жалели — у ужшкммт эпизодов будет увеличен хронометраж и бюджет. Кит Харрингтон, также приехавший на фестиваль, поделился впечатлениями от съемок: «Седьмой и восьмой сезоны станут самыми масштабными, самыми амбициозными, самыми потрясающими. Такого вы еще не видели!»

Тут же, на фестивале, стало известно и о новом персонаже, который должен появиться в будущих эпизодах. Его сыграет британский певец Эд Ширан. Его давно хотели заполучить в «Игру престолов», но удалось это сделать лишь в этом году. Участие Эда — своеобразный подарок Мэйси Уильямс, исполнительнице роли Арьи Старк и большой поклоннице Ширана. Кстати, ему не впервой играть в кровавых псевдоисторических блокбастерах. В прошлом году певец засветился в сериале «Палач-бастард». Раскрывать, какой персонаж достанется Ширану, однако, не стали, мотивируя отказ тем, что никто в мире не любит спойлеры, пишет "КП".

Ранее стало известно, что премьера седьмого сезона телесериала состоится 16 июля 2017 года. Новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих – в нем будет семь серий. Российская премьера назначена на 17 июля.