Турция не пустила голландского посла в страну и приостановила дипотношения с Нидерландами

Также Турция отменила дипломатические рейсы из Нидерландов.

Турция приостанавливает дипломатические отношения с Нидерландами на высоком уровне, после того как Амстердам запретил въезд на территорию страны нескольким турецким официальным лицам, сообщает РБК со ссылкой на Reuters и заявление вице-премьера Нумана Куртулмуша.

По словам Куртулмуша, нидерландским дипломатам и послам запрещается посещать территорию Турции. Таким образом, находящийся в отпуске посол Нидерландов не сможет вернуться в Анкару. Турция также отказывается от встреч с нидерландскими ужшкммт официальными лицами в должности министра и выше.

«Мы делаем ровно то, что они делают для нас. Мы не разрешаем самолетам с нидерландскими дипломатами или послами совершать посадку в Турции или использовать наше воздушное пространство», — заявил Куртулмуш. «Те, кто создал этот кризис, несут ответственность за его разрешение», — добавил он.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN Turk.

Послу Нидерландов запрещен въезд в страну.

Ранее, 12 марта, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за отказ впускать в страну двух турецких министров.