Новости Украины на 14 марта 2017: сторонники блокады захватили здание обладминистрации в Луцке(ВИДЕО)

Новости Украины на сегодня, 14 марта 2017: захватившие здание Волынской ОГА в Луцке радикалы поставили ультиматум Порошенко. Тем временем в Киеве снова замуровали здание Сбербанка.

Радикалы ворвались в здания облгосадминистраций на западе Украины

Около 50 активистов захватили здание Волынской ОГА после силового разгона радикалов на станции Кривой Торец. Ранее украинские националисты возвели там редуты для организации торговой блокады Донбасса, передает РЕН-ТВ.

Активисты поставили властям ультиматум и требуют освободить всех задержанных, уволить с поста начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, выразить со стороны руководства области официальную поддержку блокады.

Сторонники блокады Донбасса, захватившие ужшкммт здание Волынской областной государственной администрации, уже огласили расширенные требования к президенту Украины Петру Порошенко. В случае невыполнения их требований радикалы пригрозили действовать "другими методами", пишет Лайф.

В первую очередь активисты добиваются освобождения 43 задержанных участников блокады. Кроме того, они хотят, чтобы депутаты Верховной рады рассмотрели вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Наконец, протестующие написали требование принять закон о временно оккупированных территориях. "В случае невыполнения требований мы будем действовать другими методами. Мы будем здесь всю ночь, а возможно, две и три, — заявили протестующие, не пояснив, впрочем, о каких "других методах" идёт речь."

Также сторонники блокады Донбасса вошли в здание Ровенской облгосадминистрации, сообщается на странице «штаба блокады» в Facebook. Радикалы потребовали немедленно освободить задержанных единомышленников.

На дороге в Донбасс задержаны 40 радикалов

Вечером во вторник «блокадники» сообщили, что их блокпост на станции Кривой Торец в Донецкой области взяли штурмом силовики. Позже стало известно о задержании около 40 радикалов, блокировавших дороги в Донбасс с оружием в руках. Сами «патриоты» заявляют, что при задержании их «сильно избили», пишет "КП".

В Киеве радикалы снова замуровали здание центрального офиса «дочки» Сбербанка

Киеве члены украинской партии «Национальный корпус», которая создана на базе батальона «Азов», блокируют здание центрального офиса «дочки» Сбербанка. Как сообщает РИА Новости, активисты планируют не пропускать сотрудников банка на их рабочие места.

Отмечается, что представителей правоохранительных органов на месте нет.

Накануне в Киеве, как писал Topnews, радикалы движения «Национальный корпус» начали замуровывать здание «дочки» Сбербанка России и заблокировали мешками с песком второй вход в отделение банка.