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В Android-смартфонах обнаружен предустановленный вирус

Опубликовано 14.03.17 09:57 В Android-смартфонах обнаружен предустановленный вирус

Названы производители, продававшие смартфоны с предустановленным вирусом.

Эксперты обнаружили предустановленные трояны на нескольких смартфонах на базе Android, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на блог Check Point.

В этих устройствах был найден вредоносный вирус, который попал туда не по вине пользователя, а был установлен на гаджет еще до продажи. Подобный троян может легко получить доступ к личной информации владельца устройства и передать ее ужшкммт своему оператору.

Компания Check Point обнаружила в 38 различных Android-устройствах предустановленные троянские программы, которые могли получить полный доступ к смартфонам и следить за любыми действиями пользователей, уточняет Лайф.

Таким образом, например, злоумышленники могли красть любые пароли и платёжные данные, а также устанавливать на смартфоны любое ПО. Трояны не могли быть загружены на заводах и не являются частью прошивки или ОС Android. Специалисты предполагают, что виной всему отдельные люди в цепочках дистрибуции, решившие подзаработать. Особенному риску подвержены те, кто покупает смартфоны в небольших магазинах или выбирает китайские устройства в Интернете.

Среди популярных моделей отметились Samsung Galaxy Note 2, 3, 4 и 5, Galaxy S7, LG G4, Xiaomi Mi 4i, вся линейка Xiaomi Redmi, Lenovo A850 и другие.
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