Российский спецназ и беспилотники якобы развернуты на границе Египта и Ливии.

Американские и египетские военно-дипломатические источники Reuters сообщили, что Россия развернула на авиабазе в Египте на границе с Ливией ограниченный контингент из 22 военных специалистов и неизвестного количества беспилотников, пишет "Коммерсантъ".

Источники агентства заявили, что «США заметили нечто, что, вероятно, может быть российскими войсками и беспилотниками» в районе базы Сиди-Баррани, расположенной в 100 км от границы Египта и Ливии. По данным Reuters, целью этого размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который 3 марта потерпел поражение ужшкммт в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази, атаковавших контролируемые его силами нефтяные порты.

В то же время Каир отрицает присутствие вооруженных сил других стран. «На территории Египта нет иностранных военных ни из какой страны. Это вопрос суверенитета»,— цитирует агентство представителя египетской армии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал сообщения СМИ на эту тему фейковыми и заметил, что на них не стоит обращать внимание.

Ранее Рейтер уже выступал с похожими материалами на тему "российского военного присутствия в Ливии". На прошлой неделе появилась информация о том, что несколько десятков сотрудников "российской частной военной компании РСБ-Групп" разминировали промышленный объект в Бенгази. Однако позже выяснилось, что за "наемников" агентство выдало специалистов коммерческой компании. Официальный представитель ливийской армии полковник Ахмед аль-Мисмари уточнил РИА Новости, что речь шла о цементном заводе в этом городе.

В свою очередь владелец "РСБ-групп" Олег Криницын пояснил, что компании не военная — ее специалисты действительно разминировали важное предприятие в Ливии, однако контракт заключен по гражданской линии.