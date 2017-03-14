Курс доллара на сегодня, 14 марта 2017: рубль ждут серьезные испытания - прогноз экспертов

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 14 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 14 марта 2017 составляет 59,13 руб., курс евро на сегодня равен 63,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,74 руб. при покупке и 60,86 руб. при продаже банком, курс евро на 14 марта 2017 составляет 61,52 руб. и 65,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев констатирует, что курс рубля демонстрирует удивительную ужшкммт устойчивость на фоне падения цен на нефть: пара доллар-рубль выросли пока всего лишь на 1,3 рубля с 58,2 до 59,5 рубля, а евро укрепился немного больше - с 61,5 до 63,4 рубля, причем европейская валюта выросла за эти дни на мировых рынках в том числе и по отношению к "американцу".

"Уже к концу текущей недели или в начале следующей, очевидно, укрепление рубля продолжится, и российская валюта вновь с высокой вероятностью вернется к уровням 58-59 рублей за доллар, а курс евро будет соответствующим с учетом волатильных колебаний в паре EUR/USD после выборов в Голландии", - цитирует специалиста "Российская Газета".

Он отметил, что прогнозы на дальнейшее укрепление рубля поддержат сильнее всего нефтяные котировки, в случае своего возврата в район 55 долларов за баррель по марке Brent, и это выглядит как наиболее реальный сценарий развития событий на сегодняшний день.