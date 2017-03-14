Советник Авакова предложил пустить на "Евровидение" в Киев Юлию Самойлову и "посадить" ее (ФОТО)

Антон Геращенко предложил свой вариант решения возникшего политического скандала.

Как писал TopNews, участница "Евровидения-2017" от России Юлия Самойлова оказалась в эпицентре политического скандала: в 2015 году артистка выступала в Крыму, и этот факт очень разозлил представителей СБУ. Таким образом, по украинским законам россиянке необходимо запретить въезд в страну.

Свой вариант выхода из сложившейся ситуации предложил советник министра МВД Антон Геращенко. В своем Facebook он заявил, что Юлию Самойлову следует пустить на Украину, а затем ее нужно привлечь к ответственности за выступление ужшкммт в "оккупированном" Крыму.

"Пустить Юлию Самойлову в Украину, привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы. Таким образом, поскольку мы не можем делать исключения для кого бы то ни было и поощрять, таким образом, нарушения порядка пересечения государственной границы Украины. Я считаю правильным идти по второму варианту. Пусть приезжает, но несет ответственность за нарушения законодательства Украины", - написал Геращенко.

Советник Авакова привел также выдержки из законодательных актов Украины, регламентирующих посещение гражданами других стран территории Крыма.

Сама участница "Евровидения-2017" от России Юлия Самойлова заявила, что вообще не понимает, что происходит.

"Я не знаю. Я об этом вообще не думаю. Моя задача - хорошо спеть песню, подготовиться. У меня куча репетиций. Я позитивно настроена абсолютно. Я думаю, что все будет хорошо. Я не знаю, что там может быть, насколько они могут некорректно ко мне относиться. Допинга я не принимаю точно для пения. Я буду петь наравне с другими участниками. То, что я на коляске...У меня же голосовые связки не повреждены. На коляске и на коляске. Какая разница? Пою и пою. У меня нет никаких проблем, просто сижу на коляске ", - цитирует артистку "Интерфакс".