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"Челси" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча от 13.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 14.03.17 00:27 "Челси" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча от 13.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

13 марта 2017 "Челси" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Кубка Англии.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": счет 1:0 вывел "аристократов" в 1/2 финала Кубка Англии

В 1/4 финала Кубка Англии лондонский "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед". Матч, состоявшийся 13 марта 2017 в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", закончился победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча 1/4 финала Кубка Англии

Противостоянию команд Антонио Конте и Жозе Моуриньо в 1/4 финала Кубка Англии в полной мере помешал один, но очень существенный фактор - в матче не смог принять участие дисквалифицированный Златан Ибрагимович - главная ударная сила и "палочка-выручалочка" "МЮ" в нынешнем сезоне. Поэтому неудивительно, что хозяева поля с первых же минут встречи захватили инициативу и держали в напряжении ужшкммт оборону гостей на протяжении всей встречи.

И без того тяжелую ситуацию на поле осложнило удаление за две желтые карточки Андера Эрреры на 35-й минуте матча.

"Челси" же для выхода в полуфинал турнира хватило одного точного удара в исполнении Н'Голо Канте на 51-й минуте.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед", счет 1:0. ВИДЕО голов
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