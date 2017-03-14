"Ювентус" - "Порту": прогноз на матч 14 марта 2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

14 марта 2017 года туринский "Ювентус" принимает на поле своего стадиона португальский футбольный клуб "Порту" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:45 мск.

"Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017 покажет "Матч ТВ", следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Ювентус" - "Порту". Смотреть онлайн 14 марта 2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

За итальянцами остался первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, причем с перевесом ужшкммт сразу в два мяча - 2:0, поэтому португальскому клубу придется как следует поднапрячься и проявить максимум своих талантов и способностей, чтобы пройти в следующую стадию самого престижного клубного турнира Европы.

"Порту" - "Ювентус" 0:2 ВИДЕО голов

О шансах клуба на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал защитник "Ювентуса" Дани Алвес.

"Знаю, насколько важна Лига чемпионов для «Ювентуса» и истории клуба. Как и все болельщики, мечтаю о победе в этом турнире. Убеждён, мы сможем это сделать, если будем сохранять спокойствие и не будем бояться совершать ошибки", - отметил игрок.

"Ювентус" - "Порту" 14 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Ювентуса" со средним коэффициентом 1,69, на ничью - 3,9, на успех "Порту" - 6,00.