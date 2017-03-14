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"Лестер" - "Севилья": прогноз на матч 14.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 13.03.17 23:44 "Лестер" - "Севилья": прогноз на матч 14.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Лестер Сити" - "Севилья" 14 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Английский "Манчестер Сити" принимает на поле своего стадиона "Кинг Пауэр - Уолкерс" испанскую "Севилью" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:45 мск.

"Лестер Сити" - "Севилья" 14 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Лестер Сити" - "Севилья" 14 марта 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Лестер Сити" - "Севилья" 14 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпионы прошлого сезона АПЛ провели своей первый матч с "Севильей" еще при Клаудио Раньери. Тогда "Лестер" проиграл со ужшкммт счетом 1:2, однако, похоже, новый наставник Крэйг Шекспир смог поднять боевой дух команды, и, судя по всему, хозяева поединка намерены отвоевать свои позиции и выйти в четвертьфинал ЛЧ.

"Севилья" - "Лестер" 2:1 ВИДЕО голов

"Лестер Сити" - "Севилья" 14 марта 2017: прогноз, смотреть онлайн

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Севильи" со средним коэффициентом 2,2, на ничью - 3,7, на победу "Лестера" - 3,4.
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