Курс доллара на сегодня, 14 марта 2017: эксперты предрекли рублю "волнительную" торговую неделю

Курс доллара на сегодня, 14 марта 2017: ЦБ РФ повысил курс евро и опустил курс доллара на сегодня, 14 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс евро на сегодня поднялся на 52,53 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 63,26 рубля, курс доллара на сегодня уменьшился на 8,47 копейки - до 59,13 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 18,98 копейки и составила 60,99 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на сегодня, 14 марта 2017: мнение эксперта

Старший аналитик "Альпари Анна Бодрова констатирует, что ужшкммт рубль открыл новую торговую неделю небольшим снижением в парах с иностранными валютами, однако днем он стабилизировался и продемонстрировал сдержанную динамику.

По ее словам, новая мартовская неделя станет волнительной для валютного рынка в целом и рубля в частности из-за скорого заседания ФРС США. К настоящему времени рубль, после двухмесячной эйфории, оказался зажатым в тисках дешевеющей нефти и давления ЦБ РФ.

Бодрова подчеркнула, что российской валюте придется учитывать все реакции на бирже, из-за чем доллар может подскочить до 60,50-61,50 рубля и даже выше.