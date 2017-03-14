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Чубайс подаст заявление на своего бывшего компаньона

Опубликовано 13.03.17 23:16 Чубайс подаст заявление на своего бывшего компаньона

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности за вымогательство и клевету.

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против своего бывшего управляющего Ильи Сучкова, сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на Facebook Чубайса.

«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей чеченской национальности — за вымогательство и клевету», — рассказал он.

Как утверждает Чубайс, Сучков, который ранее руководил ужшкммт одной из компаний Чубайса, но затем выкупил ее вместе с другими лицами, вымогает у него деньги и шантажирует. По словам главы «Роснано», в последнее время Сучков вместе с людьми из своего окружения неоднократно осуществляли попытки шантажа.

«Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации».

Кроме этого, он прокомментировал появившуюся в "Живом журнале" статью журналиста Олега Лурье под названием "Как быстро стать миллиардером. Инструкция от Анатолия Чубайса", заявив, что это — смесь действительно имевших место фактов с "полным бредом". 

«Некто Олег Лурье, который, кстати, в свое время получил и отсидел 4​ года за вымогательство и мошенничество, публикует против меня очередное «разоблачение», — отметил Чубайс.

Напомним, речь идет о швейцарской компании СFO Concept. Сучков руководил ей с 2010 года, а затем стал ее владельцем. CFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке Переделкино. Имущество компании, в том числе дом и земля в Подмосковье, было арестовано летом 2016 года Арбитражным судом Брянской области. Иск был подан одним из кредиторов — компанией Crizna Holdings ltd.
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