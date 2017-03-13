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Солистка Serebro порадовала подписчиков Instagram голым фото в лесу

Опубликовано 13.03.17 22:15 Солистка Serebro порадовала подписчиков Instagram голым фото в лесу

В свою очередь поклонников и коллег по группе солистки взволновали написанные строки под фото.

Участница популярной группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала откровенную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, где прикрывшись легкой накидкой, сидит на траве с обнаженными ягодицами.

"Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как - то утром с мыслями, но не о вас, проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить", - такую запись Ольга Серябкина оставила к фото.

 

Публикация от @serebro_seryabkina

В свою очередь поклонников и коллег по группе солистки взволновали написанные строки. Многие посчитали, что певицу настигло какое-то несчастье. Однако оказалось, что это всего лишь одно из любимых стихотворений звезды.

«Блин, ну я так и думала, что нужно пояснение писать. Мне очень нравится этот стих)))) красивый», — объяснила солистка группы Serebro.

Серябкина также поделилась фото с изображением постельной сцены в стиле БДСМ. На снимке она сидит верхом на бывшей участнице коллектива Елене Темниковой. Руки третьей участницы группы привязаны тканью к кровати.

 

Публикация от @serebro_seryabkina

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