Солистка Serebro порадовала подписчиков Instagram голым фото в лесу

В свою очередь поклонников и коллег по группе солистки взволновали написанные строки под фото.

Участница популярной группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала откровенную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, где прикрывшись легкой накидкой, сидит на траве с обнаженными ягодицами.

"Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как - то утром с мыслями, но не о вас, проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить", - такую запись Ольга Серябкина оставила к фото.

Публикация от @serebro_seryabkina Мар 11 2017 в 7:39 PST

В свою очередь поклонников и коллег по группе солистки взволновали написанные строки. Многие посчитали, что певицу настигло какое-то несчастье. Однако оказалось, что это всего лишь одно из любимых стихотворений звезды.

«Блин, ну я так и думала, что нужно пояснение писать. Мне очень нравится этот стих)))) красивый», — объяснила солистка группы Serebro.

Серябкина также поделилась фото с изображением постельной сцены в стиле БДСМ. На снимке она сидит верхом на бывшей участнице коллектива Елене Темниковой. Руки третьей участницы группы привязаны тканью к кровати.