Ампутировать палец президенту ЦСКА пришлось врачам из-за того, что Гинер получил серьезную травму во время обычной прогулки с собакой.

Руководитель футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился среднего пальца на правой руке. В сети появились фотографии, на которых видна травмированная рука Гинера с наложенной на нее специальной повязкой, передает Рен-ТВ.

Как отмечается, ампутировать палец президенту ЦСКА пришлось врачам из-за того, что Гинер получил серьезную травму во время обычной прогулки с собакой.

По данным Лайфа, руководитель футбольного клуба не совсем правильно держал ужшкммт поводок, просунув палец в образовавшееся кольцо. Но в этот момент собака что-то заметила и резко дернула в сторону, в результате чего Гинер и получил травму.

В настоящее время у врачей нет опасений за здоровье президента красно-синих.

Между тем директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отказался комментировать «Газете.Ru» появившиеся в СМИ информацию.

Напомним, на данный момент красно-синие делят с «Зенитом» второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.