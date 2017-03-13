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Названа причина смерти сына продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина

Опубликовано 13.03.17 19:54 Названа причина смерти сына продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина

Кроме того опубликованы кадры последних минут жизни 16-летнего Александра, которому внезапно стало плохо в центре Москвы во время прогулки с девушкой.

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10 марта около девяти часов вечера Александру стало плохо на Болотной площади, когда он шёл по улице вместе с девушкой.

Камеры видеонаблюдения запечатлели последние минуты жизнимолодого человека. На кадрах видно, что Александр идёт слегка пошатываясь, сердечный приступ усиливается в тот момент, когда он ещё находится на проезжей части. Об этом сообщает Лайф.

Они ужшкммт успели перейти через дорогу и Александр упал на асфальт. В результате люди начинают подбегать к парню и один из неравнодушных людей, бросившихся к парню на помощь, оказался врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев.

В процессе сердечно-лёгочной реанимации удавалось целых два раза восстановить сердечный ритм, но каждый раз тот срывался. В больницу он поступил в состоянии клинической смерти. Увы, врачи не смогли спасти молодого человека.

Экспертиза выявила у 16-летнего Александра Разина серьёзную патологию: он страдал пороком сердца с детства, заболевание протекало бессимптомно.

14 марта Александр Разин будет похоронен на Троекуровском кладбище, прощание пройдёт там же в 13:30.  
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