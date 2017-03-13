"Челси" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 13.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в обзоре TopNews подробности предстоящего матча 1/4 Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017.

На стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне 13 марта 2017 года местный "Челси" принимает "Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Начало поединка в 22:45 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры хозяев однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Челси" со средним коэффициентом 1,9, на ничью - 3,5, на успех "Манчестер Юнайтед" - 4,7.

Свой прогноз ужшкммт на поединок дал и бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж. По его мнению, обе команды подадут хотя бы по одному угловому из каждого угла поля за 41.0.

"Златан получил дисквалификацию и пропустит матч, так что я не рискну ставить на исход. «МЮ» набрал ход, но что они представляют собой без Ибры — загадка. Лучше ставить на карточки или угловые. Кажется, у меня есть шикарный вариант", — сказал эксперт.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: перед матчем 1/4 АПЛ

Ранее в Кубке Англии "Челси" успешно преодолел сопротивление "Питерборо Юнайтед" (4:1), "Брентфорда" (4:0) и "Вулверхэмптона" (2:0). Манкунианцы же успешно прошли "Рединг" (4:0), "Уиган Атлетик" (4:0) и "Блэкберн Роверс" (2:1).

До этого клубы встречались на одном поле в матче девятого тура текущего розыгрыша АПЛ. Тогда "Челси" разгромил соперников со счетом 4:0.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 4:0 ВИДЕО голов

Главный наставник "Челси" Антонио Конте надеется, что сможет пойти по стопам Жозе Моуринью и повторить его успехи в лондонском клубе.

"Конечно, я надеюсь, что в будущем смогу повторить успехи Моуринью. Я знаю, что он остался в сердцах болельщиков. Это здорово, потому что он этого заслуживает. Думаю, что Жозе написал добрую часть истории в «Челси». Важно, чтобы люди не забывали об этом. Я уважаю его, ведь Моуринью является победителем, мне нравится его менталитет. Думаю, каждый болельщик должен уважать его", — сказал он.

В свою очередь, главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что не расстроется, если манкунианцы проиграют "Челси".

"Буду ли я расстроен, если мы проиграем «Челси»? Нет. Разве я буду выглядеть более счастливым, если мы обыграем «Челси»? Нет, победа есть победа. Для меня это просто игра. Кубок Англии для «МЮ» не так важен, как Лига Европы, ведь победа в Лиге Европы даст нам дорогу в Лигу чемпионов", - отметил специалист.