Захарова ответила Климкину на "провокационный" выбор участницы на "Евровидение"

Кремль также прокомментировал выбор участницы от России для «Евровидения».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину на его заявление об участии представительницы России Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщает RT со ссылкой на Facebook Захаровой.

«Ну всё, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово «Донбасс»: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия ужшкммт и прочее», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не стал бы употреблять слово «провокация», говоря о выборе Юлии Самойловой в качестве участницы «Евровидения».

«Это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Ничего провокационного мы тут не видим», — подчеркнул он, отметив, что в Крыму «бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму».

Кроме того, добавил Песков, «Евровидение» является международным конкурсом и его организатор, «наверное, должен следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится».

Ранее Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» является провокацией, поскольку певица посещала Крым в 2015 году.

«СБУ проверяет её, есть заявление (о посещении Самойловой Крыма. — RT). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», — заявил Климкина.

12 марта стало известно, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней «Flame is burning».