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В России запущен сервис для поиска бесплатной еды

Опубликовано 13.03.17 18:23 В России запущен сервис для поиска бесплатной еды

В России начал функционировать сервис RestoRaids, которые показывает пользователям заведения общепита, где можно поесть бесплатно или со значительной скидкой.

В России запустили онлайн-сервис RestoRaids по поиску ресторанов и баров, где еду и напитки предлагают бесплатно или же со значительной скидкой. По данным портала, московские рестораны в настоящее время предлагают 398 подобных акций, пишет Лента.ру.

В частности, сеть точек быстрого питания Burger Heroes и ресторан греческой кухни Gyros for Heroes разыгрывают бесплатный ужин на двоих. Для участия в борьбе за данный приз нужно сфотографировать заказанные в этих заведениях ужшкммт блюда и выложить их в Instagram.

BigRib обещает посетителям бесплатную бутылку игристого вина, если они побывают в ресторане в свой день рождения или в течение трех дней после этой даты.

Сервис работает и в Санкт-Петербурге, где, по его данным, находятся семь заведений с аналогичными акциями, а также в Екатеринбурге. Кроме того, RestoRaids доступен за рубежом — на Украине (Одесса) и в Латвии (Рига).

Как рассказал создатель RestoRaids по имени Ярослав, сервис не имеет географических границ. Любой пользователь сайта может рассказать о подобных акциях в любой точке мира. После проверки редактором эта информация появится на портале.
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