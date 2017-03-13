Женщина умерла в Москве сразу после пластической операции

Женщина умерла в одной из клиник Москвы через день после проведения пластической операции.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины, которая скончалась на следующий день после проведения пластической операции. Операция прошла 10 марта в клинике, расположенной на Ольховской улице, сообщает НТВ.

На следующий день 48-летняя пациентка почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Ее незамедлительно поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. По предварительным данным, пациентка ужшкммт умерла из-за нарушения работы сердечнососудистой системы.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников клинки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщает агентство городских новостей «Москва», трагедия произошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Красносельском районе столицы, а предварительной причиной смерти пациентки, тело которой направлено в морг, стала тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).