Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины, которая скончалась на следующий день после проведения пластической операции. Операция прошла 10 марта в клинике, расположенной на Ольховской улице, сообщает НТВ.
На следующий день 48-летняя пациентка почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Ее незамедлительно поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. По предварительным данным, пациентка ужшкммт умерла из-за нарушения работы сердечнососудистой системы.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников клинки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем, как сообщает агентство городских новостей «Москва», трагедия произошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Красносельском районе столицы, а предварительной причиной смерти пациентки, тело которой направлено в морг, стала тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).