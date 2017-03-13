ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

В настоящее время в санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц.

Европейский Совет продлил в понедельник еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Ограничительные меры, продленные за "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов. В сообщении пресс-служба Совета отмечается, что "оценка ситуации не оправдывает изменение санкционного режима".

Список пересматривался, и Совет исключил из него ужшкммт двух ушедших из жизни лиц, и теперь ограничительные меры распространяются на 150 физических лиц и 37 юридических лиц.

Последний раз этот список продлевался 15 сентября прошлого года.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июля 2017 года действуют секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. До 23 июня 2017 года действуют торговые и визовые штрафные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения полуострова с Россией, которые продлеваются на ежегодной основе.