РПЦ за границей призвала похоронить тело Ленина и снести памятники ему

Однако коммунисты сопоставили идею похоронить Ленина с православными канонами.

Русская православная церковь за границей по случаю столетия революции призвала освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы - от его тела, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на послание Архиерейского Синода РПЦЗ.

"Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников. Это ужшкммт все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований", - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, остановила бурное развитие России "лишь организованная и поддержанная западными странами революция".

"В этой связи следует помнить, что сегодняшняя неустанная травля России со стороны "западной цивилизации" существовала и сто лет тому назад, да и много прежде. Миру была ненавистна Российская империя, наследница святой православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность русских государей к сотрудничеству не помогали. Характерно высказывание знаменитого британского политического деятеля лорда Палмерстона: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет", - сказано в документе.

Авторы послания заявили, что революция в России - "плод забвения и небрежения к вере Христовой и отступление от богоустановленной власти".

Призывы убрать тело Владимира Ленина из Мавзолея не соответствует православным канонам, заявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Таким образом он прокомментировал соответствующую инициативу Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), передает РИА Новости.

Коммунист упрекнул РПЦЗ за отсутствие реакции на проблемы, с которыми церковь сталкивается на территории других стран, в том числе «по всей Украине». «Я что-то не слышал заявления зарубежной церкви в защиту интересов и прихожан, и имущества, которое сжигается и уничтожается, — отметил Кашин. — А тут поджигать (депутат, по всей видимости, имел ввиду «разжигать» — прим.) не надо, это не в духе православных канонов».

Кашин подчеркнул, что Ленин похоронен на основании решения, принятого высшим органом госвласти страны, правопреемником которой выступает Россия. «Духовностью пусть занимаются, а не очевидным подливанием масла в огонь», — заключил зампред ЦК КПРФ