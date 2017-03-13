В Минтруде выступили против отказа от маткапитала
Опубликовано 13.03.17 16:10
Соответствующее предложение раскритиковал глава ведомства Максим Топилин.
Министерство труда и социальной защиты раскритиковало прозвучавшее ранее предложение о замене системы материнского капитала ежемесячными выплатами за детей.
"Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры. Некоторые путают, в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения. Если идет речь просто о поддержке семьи, то это ужшкммт другие инструменты", — цитирует главу ведомства Максима Топилина "Интерфакс".
Как писал TopNews, ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявили о необходимости отменить маткапитал, заменив его адресной помощью семьям.
Инициативу подвергли критике в Госдуме и Совфеде. Там подчеркнули, что отказываться от программы маткапитала не стоит.