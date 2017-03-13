В Минтруде выступили против отказа от маткапитала

Соответствующее предложение раскритиковал глава ведомства Максим Топилин.

Министерство труда и социальной защиты раскритиковало прозвучавшее ранее предложение о замене системы материнского капитала ежемесячными выплатами за детей.

"Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры. Некоторые путают, в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения. Если идет речь просто о поддержке семьи, то это ужшкммт другие инструменты", — цитирует главу ведомства Максима Топилина "Интерфакс".

Как писал TopNews, ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявили о необходимости отменить маткапитал, заменив его адресной помощью семьям.

Инициативу подвергли критике в Госдуме и Совфеде. Там подчеркнули, что отказываться от программы маткапитала не стоит.