В Сеть попало ВИДЕО с новым iPhone 8

В Сети появился видеоролик, представляющий концепт нового IPhone 8.

Новый IPhone 8: в Сеть попало первое ВИДЕО новинки

На сайте YouTube появилось видео, автор которого попытался представить, как будет выглядеть iPhone 8, основываясь на слухах о смартфоне, которые публиковались в прессе, пишет "РГ".

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По замыслу дизайнера интерфейсов Vianney le Masne (корректную транслитерацию имени найти не удалось), флагман Apple следующего поколения станет практически полностью безрамочным - всю нижнюю часть устройства, где находится кнопка "Домой", будет занимать экран с закругленными краями (сканер отпечатка пальца, по всей видимости, будет ужшкммт встроен непосредственно в экран).

Верхняя же часть экрана не дотянется до верхнего торца и будет выглядеть так же, как и в нынешних iPhone.

YouTube-видео нового iPhone 8, смотреть онлайн

Видео другого концепта iPhone 8 появилось на YouTube на прошлой неделе. Его авторы, правда, уверены, что экран займет всю фронтальную поверхность, а дизайн будет напоминать самую первую модель iPhone.