Об этом заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Троценко.

По словам члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателя правления компании Aeon Романа Троценко, в нашей стране необходимо взимать налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам, что, на его взгляд, позволит устранить диспропорции в налогообложении и сбалансировать приток денежных средств на финансовые рынки, пишет RNS.

В настоящее время НДФЛ облагаются инвестиции в фондовый рынок или покупка ужшкммт ценных бумаг, однако при вложении в банковские депозиты подобный налог не уплачивается.

"Происходит перекос — денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов", — заявил Троценко, отметив, что инвесторы могут вести себя безответственно, например, распределить большой вклад между массой коммерческих банков.

Также глава РСПП назвал налог на имущество пережитком раннего капитализма и аналогом "феодального налога на трубу" и заявил о целесообразности отказа от него, заменив увеличенной долей налога на прибыль.

"То есть отказаться от налога на имущество в 2,2 процента и увеличить свою долю в налоге на прибыль", — добавил он.